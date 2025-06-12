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12 червня 2025, 08:48

Прикордонники Львівщини затримали жінку, яка намагалась незаконно перевезти майже 100 смартфонів

12 червня 2025, 08:48
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фото: ДПСУ
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Українка намагалась провезти десятки мобільних телефонів без декларації

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

У пункті пропуску "Рава-Руська" прикордонники зупинили мікроавтобус Renault, в якому виявили партію незадекларованих мобільних телефонів.

"У багажному відділенні транспортного засобу жительки Львівщини прикордонники знайшли 87 мобільних пристроїв з ознаками використання різних торгових марок, акуратно складених у картонний ящик. Кожен телефон був запакований в окремий поліетиленовий пакет", - йдеться у повідомленні.

Наразі сума товару встановлюється. Стосовно жінки складено протокол за недекларування товарів, що переміщуються через кордон України.

Нагадаємо, на Львівщині прикордонники викрили масштабну схему фальсифікації тютюнових виробів.

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