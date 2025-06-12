Прикордонники Львівщини затримали жінку, яка намагалась незаконно перевезти майже 100 смартфонів
Українка намагалась провезти десятки мобільних телефонів без декларації
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.
У пункті пропуску "Рава-Руська" прикордонники зупинили мікроавтобус Renault, в якому виявили партію незадекларованих мобільних телефонів.
"У багажному відділенні транспортного засобу жительки Львівщини прикордонники знайшли 87 мобільних пристроїв з ознаками використання різних торгових марок, акуратно складених у картонний ящик. Кожен телефон був запакований в окремий поліетиленовий пакет", - йдеться у повідомленні.
Наразі сума товару встановлюється. Стосовно жінки складено протокол за недекларування товарів, що переміщуються через кордон України.
Нагадаємо, на Львівщині прикордонники викрили масштабну схему фальсифікації тютюнових виробів.