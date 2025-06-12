На Львівщині 20-річний син жорстоко побив батька: чоловік у реанімації

У Самбірському районі Львівської області поліцейські затримали 20-річного хлопця, який жорстоко побив свого батька під час побутового конфлікту. Потерпілий з тяжкими травмами перебуває у реанімації, а підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що про побиття правоохоронцям повідомила дружина потерпілого. Вона ж викликала "швидку". Лікарі, які прибули на місце, діагностували у 53-річного чоловіка механічну асфіксію, травми голови, перелом щелепи та пошкодження головного мозку.

Як з'ясували слідчі, конфлікт стався у ніч на 10 червня. Суперечка між батьком і сином переросла у бійку, внаслідок якої 20-річний хлопець наніс численні удари своєму родичу.

Після встановлення обставин зловмисника затримали. Йому повідомлено про підозру.

Досудове розслідування триває. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід.

Нагадаємо, на Волині судили чоловіка, який забив до смерті п'яного товариша.

Раніше на Полтавщині судили чоловіка, який вбив знайому та її співмешканця через 8 тисяч гривень. Чоловік спланував злочин, і потім жорстоко вбив пару, завдавши ударів ножем.