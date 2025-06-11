На Львівщині прикордонники виявили в авто незадекларовані препарати на 800 000 грн

фото: ДПСУ

У Львівській області прикордонники вилучили філери майже на мільйон гривень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

У пункті пропуску "Шегині" прикордонники 7 прикордонний Карпатський загін виявили партію незадекларованих ін'єкційних препаратів загальною вартістю близько 800 000 грн.

"У багажному відділенні автомобіля Tesla, який прямував на в’їзд в Україну, було знайдено 128 упаковок філерів. За кермом перебувала 50-річна мешканка Львова, яка, з її слів, везла препарати для потреб свого салону краси", - йдеться у повідомленні.

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Товар вилучено, а на жінку складено відповідний протокол.

Нагадаємо, на Львівщині прикордонники викрили масштабну схему фальсифікації тютюнових виробів.