На Львівщині прикордонники викрили масштабну схему фальсифікації тютюнових виробів

фото: ДПСУ

Прикордонники спільно з детективами Бюро економічної безпеки викрили та припинили діяльність підпільного цеху з виготовлення фальсифікованих тютюнових виробів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

У межах операції проведено шість обшуків, у результаті яких вилучено:

• професійне обладнання для набивання гільз і сушіння тютюну;

• 30 тисяч гільз із фільтрами;

• 2600 вже готових цигарок;

• значну кількість подрібненого тютюну.

Нелегальне виробництво функціонувало в приміщенні звичайного гаража.

За попередніми оцінками, бюджет зазнав збитків на сотні тисяч гривень у вигляді недоотриманих акцизних надходжень.

Нагадаємо, прикордонники Львівщини викрили низку спроб незаконного переміщення товарів.