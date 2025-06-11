На Львівщині прикордонники викрили масштабну схему фальсифікації тютюнових виробів
Прикордонники спільно з детективами Бюро економічної безпеки викрили та припинили діяльність підпільного цеху з виготовлення фальсифікованих тютюнових виробів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
У межах операції проведено шість обшуків, у результаті яких вилучено:
• професійне обладнання для набивання гільз і сушіння тютюну;
• 30 тисяч гільз із фільтрами;
• 2600 вже готових цигарок;
• значну кількість подрібненого тютюну.
Нелегальне виробництво функціонувало в приміщенні звичайного гаража.
За попередніми оцінками, бюджет зазнав збитків на сотні тисяч гривень у вигляді недоотриманих акцизних надходжень.
Нагадаємо, прикордонники Львівщини викрили низку спроб незаконного переміщення товарів.
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