08:23  12 июня
На Львовщине 20-летний сын жестоко избил отца: мужчина в реанимации
02:55  12 июня
В Черкасской области Tesla сбила 13-летнего мальчика
03:55  12 июня
В Запорожье студентку осудили за государственную измену
UA | RU
UA | RU
12 июня 2025, 08:48

Пограничники Львовщины задержали женщину, пытавшуюся незаконно перевезти почти 100 смартфонов

12 июня 2025, 08:48
Читайте також українською мовою
фото: ГПСУ
Читайте також
українською мовою

Украинка пыталась провезти десятки мобильных телефонов без декларации

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины – Западную границу.

В пункте пропуска "Рава-Русская" пограничники остановили микроавтобус Renault, в котором обнаружили партию незадекларированных мобильных телефонов.

"В багажном отделении транспортного средства жительницы Львовщины пограничники обнаружили 87 мобильных устройств с признаками использования различных торговых марок, аккуратно сложенных в картонный ящик. Каждый телефон был упакован в отдельный полиэтиленовый пакет", - говорится в сообщении.

В настоящее время сумма товара устанавливается. В отношении женщины составлен протокол за недекларирование перемещаемых товаров через границу Украины.

Напомним, во Львовской области пограничники разоблачили масштабную схему фальсификации табачных изделий.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Львовская область ГПСУ пограничники телефон задержание
На Львовщине 20-летний сын жестоко избил отца: мужчина в реанимации
12 июня 2025, 08:23
На Львовщине мужчина посадил 8-летнюю дочь за руль: его оштрафовали
11 июня 2025, 14:07
Во Львовской области пограничники обнаружили в авто незадекларированные препараты на 800 000 грн
11 июня 2025, 13:44
Все новости »
11 июня 2025
Блэкаут на оккупированных Запорожье и Херсонщине. Как ВСУ сорвали планы россиян по ЗАЭС
Украинская армия сорвала коварные планы российских окупантов, которые "не замечали" представители импотентного МАГАТЭ
04 июня 2025
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Конец сезона-2024/25 в отечественном футболе ознаменовался интересным событием. Из первой лиги ПФЛ в Премьер-лигу поднялся СК "Полтава", а в обратном направлении из УПЛ в низший дивизион отправилась д...
02 июня 2025
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Возможно, в будущем в учебниках истории будет записано, что СБУ операцией "Паутина" сделала невозможным Третью мировую войну
30 мая 2025
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Президент США продолжает ожидать адекватности от президента России. Дождется ли?
На Закарпатье в автомобиле обнаружили 1200 электронных сигарет
12 июня 2025, 09:39
Жители Тернопольской области задекларировали более 170 единиц оружия
12 июня 2025, 09:29
Количество пострадавших из-за ночной атаки на Харьков возросло до 15
12 июня 2025, 09:22
Россия убила двух мирных жителей Донбасса: еще шестеро ранены
12 июня 2025, 09:01
Атака на Одесщину: враг уничтожил склады и сельхозтехнику
12 июня 2025, 08:52
Россияне на Херсонщине ранили 12 человек, среди них – ребенок
12 июня 2025, 08:39
На Львовщине 20-летний сын жестоко избил отца: мужчина в реанимации
12 июня 2025, 08:23
Россия отвела стратегические ракетоносцы Ту-160 подальше от Украины, – The Telegraph
12 июня 2025, 08:12
Зеленский назвал главную разницу между Украиной и Россией
12 июня 2025, 07:55
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Блэкаут на оккупированных Запорожье и Херсонщине. Как ВСУ сорвали планы россиян по ЗАЭС
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Все публикации »
Александр Коваленко
Юрий Луценко
Остап Дроздов
Все блоги »