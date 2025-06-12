Пограничники Львовщины задержали женщину, пытавшуюся незаконно перевезти почти 100 смартфонов

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины – Западную границу.

В пункте пропуска "Рава-Русская" пограничники остановили микроавтобус Renault, в котором обнаружили партию незадекларированных мобильных телефонов.

"В багажном отделении транспортного средства жительницы Львовщины пограничники обнаружили 87 мобильных устройств с признаками использования различных торговых марок, аккуратно сложенных в картонный ящик. Каждый телефон был упакован в отдельный полиэтиленовый пакет", - говорится в сообщении.

В настоящее время сумма товара устанавливается. В отношении женщины составлен протокол за недекларирование перемещаемых товаров через границу Украины.

Напомним, во Львовской области пограничники разоблачили масштабную схему фальсификации табачных изделий.