Пограничники Львовщины задержали женщину, пытавшуюся незаконно перевезти почти 100 смартфонов
Украинка пыталась провезти десятки мобильных телефонов без декларации
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины – Западную границу.
В пункте пропуска "Рава-Русская" пограничники остановили микроавтобус Renault, в котором обнаружили партию незадекларированных мобильных телефонов.
"В багажном отделении транспортного средства жительницы Львовщины пограничники обнаружили 87 мобильных устройств с признаками использования различных торговых марок, аккуратно сложенных в картонный ящик. Каждый телефон был упакован в отдельный полиэтиленовый пакет", - говорится в сообщении.
В настоящее время сумма товара устанавливается. В отношении женщины составлен протокол за недекларирование перемещаемых товаров через границу Украины.
Напомним, во Львовской области пограничники разоблачили масштабную схему фальсификации табачных изделий.