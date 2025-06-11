На Львовщине пограничники разоблачили масштабную схему фальсификации табачных изделий

фото: ГПСУ

Пограничники совместно с детективами Бюро экономической безопасности разоблачили и прекратили деятельность подпольного цеха по изготовлению фальсифицированных табачных изделий

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

В рамках операции проведено шесть обысков, в результате которых изъято:

• профессиональное оборудование для набивки гильз и сушки табака;

• 30 тысяч гильз с фильтрами;

• 2600 уже готовых сигарет;

• значительное количество измельченного табака.

Нелегальное производство функционировало в помещении обыкновенного гаража.

По предварительным оценкам, бюджет понес убытки на сотни тысяч гривен в виде недополученных акцизных поступлений.

Напомним, пограничники Львовщины разоблачили ряд попыток незаконного перемещения товаров.