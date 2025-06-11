На Львовщине пограничники разоблачили масштабную схему фальсификации табачных изделий
Пограничники совместно с детективами Бюро экономической безопасности разоблачили и прекратили деятельность подпольного цеха по изготовлению фальсифицированных табачных изделий
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
В рамках операции проведено шесть обысков, в результате которых изъято:
• профессиональное оборудование для набивки гильз и сушки табака;
• 30 тысяч гильз с фильтрами;
• 2600 уже готовых сигарет;
• значительное количество измельченного табака.
Нелегальное производство функционировало в помещении обыкновенного гаража.
По предварительным оценкам, бюджет понес убытки на сотни тысяч гривен в виде недополученных акцизных поступлений.
Напомним, пограничники Львовщины разоблачили ряд попыток незаконного перемещения товаров.
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