Прикордонники Львівщини викрили низку спроб незаконного переміщення товарів

фото: ДПСУ

Військовослужбовці 7-го прикордонного Карпатського загону виявили три випадки переміщення товарів з порушенням у пунктах пропуску «Краківець» та «Рава-Руська» у Львівській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Зокрема в пункті пропуску "Краківець" під час огляду автомобіля Mercedes прикордонники зафіксували спробу незаконного переміщення 52 одиниць техніки та аксесуарів на орієнтовну суму 600 тисяч гривень. Серед виявленого: мобільні телефони, планшети, смарт-годинники, навушники, мікропроцесори, відеокамери, жорсткий диск тощо.

У пункті пропуску "Рава-Руська" зафіксовано ще два порушення. В автомобілі Mercedes прикордонники виявили 420 одиниць харчових добавок та 210 пар взуття одного з популярних британських брендів. А в машині Ford знайдено 34 смарт-годинники з ознаками використання.

"Усі товари вилучено встановленим порядком. На осіб складено протоколи", - повідомили прикордонники.

Нагадаємо, на Львівщині прикордонники знайшли в авто монети сторічної давнини.