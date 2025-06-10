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10 червня 2025, 14:36

Сезон кліщів: на Львівщині зафіксували 15 випадків укусів за вихідні

10 червня 2025, 14:36
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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За минулі вихідні, 7-8 червня, до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулося 15 людей з укусами кліщів

Про це пише видання ZAXID. NET, передає RegioNews.

Зазначається, що інциденти сталися як під час відпочинку на природі, так і під час роботи на присадибних ділянках

Як розповіли медики, серед постраждалих – 59-річна мешканка Миколаєва Львівської області, у якої діагностували хворобу Лайма. Жінка працювала на городі, де виявила кліща на гомілці правої ноги. Вона видалила його самостійно, але через два дні помітила почервоніння розміром 6х7 см, локальну гіпертермію та свербіж. Її стан оцінюється як середньої важкості.

Заступник директора з медичної частини інфекційної лікарні Андрій Орфін зазначив, що останнім часом спостерігається зростання кількості звернень через укуси кліщів. За його словами, хвороба Лайма часто протікає атипово, а еритема може з'явитися вже на другий день після укусу. У практиці інфекціоністів вже було три випадки, коли укуси кліщів викликали у дітей параліч лицевого нерва.

За даними Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб, у травні по допомогу до медиків через укуси кліщів звернулося 105 мешканців Львівщини, а за п'ять місяців – 205.

Будьте обережні під час перебування на природі та на присадибних ділянках, оскільки кліщі є активними переносниками небезпечних захворювань. У разі виявлення кліща звертайтесь до медиків для його безпечного видалення та подальшого спостереження.

Що таке хвороба Лайма?

Лайма (кліщовий бореліоз) – це небезпечне інфекційне захворювання, яке передається через укуси іксодових кліщів. Збудником є бактерії роду Borrelia, які, потрапляючи в організм людини, можуть уражати шкіру, нервову систему, серце та суглоби.

Заразитися збудником хвороби Лайма можна виключно через укус інфікованого кліща. А це може статися під час відпочинку в лісі, парках, скверах або на дачних чи присадибних ділянках.

Ризик зараження на хворобу Лайма, як кажуть лікарі, залежить від тривалості присмоктування. Якщо кліщ був на тілі менше ніж добу, ймовірність інфікування доволі мала, проте після третьої доби наближається до 100%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Рівненщині зростає ризик захворювання на хворобу Лайма. Усе через активність іксодових кліщів, які є її переносниками.

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