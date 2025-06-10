На околицях Львова врятували песика, який лежав у канаві з перебитими лапами
Травмованого собаку виявили пізно ввечері, 9 червня, на узбіччі дороги біля села Гамаліївка Львівського району
Про це повідомив пресцентр ДСНС України у Львівській області, передає RegioNews.
Місцева мешканка почула слабке скавуління. У водовідвідній канаві вона помітила пораненого пса з перебитими задніми лапами. Жінка не змогла дістатись до знесиленої тварини, тому викликала рятувальників. Надзвичайники витягли собаку з пастки та передали місцевій жительці. Вона відвезла пухнастика до ветеринара.
"Цей випадок – ще одне нагадування: справжнє тепло людського серця вимірюється не великими вчинками, а здатністю зупинитись, почути чужий біль і простягнути руку допомоги", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно у Чернівцях надзвичайники врятували песика, який впав у колодязь.