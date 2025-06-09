На Львівщині прикордонники вилучили у водія автобуса "сувеніри" з РФ

фото: ДПСУ

Під час перевірки мікроавтобуса Mercedes у пункті пропуску "Шегині", прикордонники виявили незвичайні товари

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Серед них - самовар із зображенням ведмедя, порцеляновий чайник, декоративну тарілку та цукерничку ручної роботи, усе - російського виробництва.

За словами водія, 39-річного мешканця Чернівців, ці речі він отримав у якості передачі в Італії та мав доставити до Чернівців.

Усі предмети вилучено, на водія складено протокол.

Нагадаємо, прикордонники Львівщини викрили низку спроб незаконного переміщення товарів.