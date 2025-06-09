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09 червня 2025, 23:12

На Житомирщині неповнолітня потрапила в ДТП на скутері

09 червня 2025, 23:12
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Фото: Нацполіція
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На Житомирщині сталась ДТП з неповнолітньою. Вона не впоралась з керуванням скутера

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Аварія сталась 9 червня в селі Норинську. Неповнолітня водійка скутера не впоралась з керуванням і врізалась в дерево. Дівчина отримала травми і була госпіталізована.

"Слідчі відділення поліції розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України",- наголосили в поліції.

Також правоохоронці закликали батьків пояснювати дітям основи безпечної поведінки на дорозі.

Нагадаємо, на Вінниччині сталась смертельна ДТП. Загинув 18-річний водій. Його 17-річного пасажира госпіталізували медики.

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