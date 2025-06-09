На Житомирщині неповнолітня потрапила в ДТП на скутері
На Житомирщині сталась ДТП з неповнолітньою. Вона не впоралась з керуванням скутера
Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.
Аварія сталась 9 червня в селі Норинську. Неповнолітня водійка скутера не впоралась з керуванням і врізалась в дерево. Дівчина отримала травми і була госпіталізована.
"Слідчі відділення поліції розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України",- наголосили в поліції.
Також правоохоронці закликали батьків пояснювати дітям основи безпечної поведінки на дорозі.
Нагадаємо, на Вінниччині сталась смертельна ДТП. Загинув 18-річний водій. Його 17-річного пасажира госпіталізували медики.