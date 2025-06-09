У Львові активно готуються до запуску 5G

фото: freepik.com

У Львові розпочалося розгортання мережі 5G у діапазоні n78 (3500 МГц)

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львів Інфо.

Як зазначається, обладнання вже змонтовано на приблизно восьми майданчиках, а також на одній базовій станції іншого оператора.

Название

"Це один із перших кроків до запуску нового покоління мобільного зв’язку в місті", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що в Україні тестують зв’язок 5G. Після тестування першим містом, де зв’язок 5G запустять комерційно, стане Львів.