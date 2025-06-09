На Львівщині син тяжко поранив 72-річну матір ножем: жінка у лікарні

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У Львівському районі правоохоронці затримали 48-річного чоловіка, який під час конфлікту завдав ножового поранення своїй 72-річній матері. Жінка з тяжкими тілесними ушкодженнями перебуває у лікарні

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався 7 червня в одному з сіл Львівського району.

Як з'ясували правоохоронці, конфлікт між родичами переріс у насильство — чоловік ударив матір ножем у живіт.

Зловмисника затримали. Йому вже повідомлено про підозру. Чоловіку загрожує до 8 років ув’язнення.

Нагадаємо, в Києві 23-річний чоловік до смерті забив батька. За вчинене йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Раніше на Полтавщині судили чоловіка, який вбив знайому та її співмешканця через 8 тисяч гривень. Чоловік спланував злочин, і потім жорстоко вбив пару, завдавши ударів ножем.