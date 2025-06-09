Во Львове активно готовятся к запуску 5G

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Во Львове началось развертывание сети 5G в диапазоне n78 (3500 МГц)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львов Инфо.

Как отмечается, оборудование уже смонтировано на восьми площадках, а также на одной базовой станции другого оператора.

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"Это один из первых шагов к запуску нового поколения мобильной связи в городе", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Украине тестируется связь 5G. После тестирования первым городом, где связь 5G будет запущена коммерчески, станет Львов.