На Львівщині судитимуть депутата облради та його спільника, які намагались видурити у підприємця понад мільйон гривень

фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань завершили розслідування кримінального провадження щодо депутата Львівської обласної ради та його спільника – заступника міського голови однієї з територіальних громад регіону. Зловмисники намагались обдурити місцевого підприємця та шахрайським методом забрати у нього 1,2 млн грн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Шахраї обіцяли підприємцю допомогти виграти тендер на виконання будівельних робіт в регіоні, але він відмовився.

Після того, як бізнесмен самостійно переміг у тендері, зловмисники вирішили вдати, що це саме вони допомогли та у нав’язливій формі почали вимагати у комерсанта частину прибутку.

Правоохоронці затримало депутата облради та заступника мера одного з ОТГ під час отримання ними 25 000 доларів і 190 000 гривень.

За скоєне зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, прикордонники Львівщини викрили низку спроб незаконного переміщення товарів.