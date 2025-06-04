У Львівській області судили школярку, яка вилізла на дорожній знак і зняла відео під російську музику
На Львівщині судили дівчину, яка вилізла на дорожній знак та зняла відеоролик під російську музику
Про це йдеться у вироку, який виніс Яворівський районний суд, передає RegioNews.
Подія сталась у квітні на дорозі на межі між Яворівським та Львівським районами.
Неповнолітня дівчина вилізла на дорожній знак "Рава-Руська", що було знято на відео під російську музику та опубліковано в соціальних мережах.
"Cвоїми діями ОСОБА_1 вчинила адміністративне правопорушення, передбачене ст.173 КупАП", - йдеться у матеріалах справи.
На судовому засіданні хуліганка визнала свою провину та розкаялась. Враховуючи її вік, до порушниці застосували попередження.
Нагадаємо, на Львівщині патрульні зупинили п'яного водія маршрутки.
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