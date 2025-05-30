Прикордонники Львівщини отримали дрони та обладнання на понад мільйон гривень
Для прикордонників «Шквалу» закупили дрони та оптоволоконне обладнання на понад мільйон гривень
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
"На зібрані кошти закуплено 20 FPV-дронів та обладнання для виготовлення оптоволоконних котушок. Ця допомога підсилить можливості прикордонної комендатури швидкого реагування "Шквал" 7 прикордонного Карпатського загону на Лиманському напрямку", - йдеться у повідомленні.
За словами прикордонників, дрони та обладнання – це не просто техніка - це додаткові очі на полі бою, це перевага над ворогом.
Раніше прикордонники Львівщини отримали FPV-дрони на понад 1,3 млн грн.
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