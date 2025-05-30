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30 травня 2025, 16:48

Прикордонники Львівщини отримали дрони та обладнання на понад мільйон гривень

30 травня 2025, 16:48
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фото: ДПСУ
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Для прикордонників «Шквалу» закупили дрони та оптоволоконне обладнання на понад мільйон гривень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

"На зібрані кошти закуплено 20 FPV-дронів та обладнання для виготовлення оптоволоконних котушок. Ця допомога підсилить можливості прикордонної комендатури швидкого реагування "Шквал" 7 прикордонного Карпатського загону на Лиманському напрямку", - йдеться у повідомленні.

За словами прикордонників, дрони та обладнання – це не просто техніка - це додаткові очі на полі бою, це перевага над ворогом.

Раніше прикордонники Львівщини отримали FPV-дрони на понад 1,3 млн грн.

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