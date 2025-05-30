Прикордонники Львівщини отримали дрони та обладнання на понад мільйон гривень

фото: ДПСУ

Для прикордонників «Шквалу» закупили дрони та оптоволоконне обладнання на понад мільйон гривень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

"На зібрані кошти закуплено 20 FPV-дронів та обладнання для виготовлення оптоволоконних котушок. Ця допомога підсилить можливості прикордонної комендатури швидкого реагування "Шквал" 7 прикордонного Карпатського загону на Лиманському напрямку", - йдеться у повідомленні.

За словами прикордонників, дрони та обладнання – це не просто техніка - це додаткові очі на полі бою, це перевага над ворогом.

Раніше прикордонники Львівщини отримали FPV-дрони на понад 1,3 млн грн.