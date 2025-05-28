Прикордонники Львівщини отримали дронів майже на 5 млн гривень
7-й прикордонний Карпатський загін, що розташована в межах Львівської області, отримав нову партію дронів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
"У межах благодійної підтримки 7 прикордонного Карпатського загону отримано потужне технологічне підсилення — 50 дронів DJI Mavic 3 Pro загальною вартістю понад 4,6 млн гривень", - йдеться у повідомленні.
Безпілотники використовуватимуться для повітряної розвідки, моніторингу обстановки, координації маневрів і швидкого виявлення загроз.
Раніше ми повідомляли про те, що прикордонники Львівщини отримали FPV-дрони на понад 1,3 млн гривень.
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