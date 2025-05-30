Пограничники Львовщины получили дроны и оборудование более чем на миллион гривен

фото: ГПСУ

Для пограничников «Шквала» закупили дроны и оптоволоконное оборудование более чем на миллион гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

"На собранные средства закуплено 20 FPV-дронов и оборудования для изготовления оптоволоконных катушек. Эта помощь усилит возможности пограничной комендатуры быстрого реагирования Шквал 7 пограничного Карпатского отряда на Лиманском направлении", - говорится в сообщении.

По словам пограничников, дроны и оборудование – это не просто техника – это дополнительные глаза на поле боя, преимущество над врагом.

Ранее пограничники Львовщины получили FPV-дроны более чем на 1,3 млн грн.