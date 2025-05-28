На Львівщині викрили схему з розкрадання 1,3 млн грн на будівництві укриттів

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Жителя Львівського району підозрюють в організації схеми заволодіння коштами, виділеними однією з сільських рад на будівництво тимчасових укриттів у двох селах

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За даними слідства, у 2023 році сільська рада уклала договір із товариством, засновницею якого є дружина підозрюваного. Фірма мала збудувати укриття, а сам чоловік фактично організовував усі будівельні роботи.

Згодом він подав директорці фірми на підпис акти виконаних робіт з неправдивими даними – в документах були завищені обсяги будівництва. У результаті кошторис одного з укриттів збільшили на 770 тисяч гривень, іншого – на понад 520 тисяч.

Загальна сума збитків, завданих сільській раді, становить майже 1,3 мільйони гривень.

Чоловікові повідомили про підозру в організації розтрати бюджетних коштів та службовому підробленні. 46-річному фігуранту загрожує до 8 років ув’язнення.

Підозру також оголосили директорці товариства. Розслідування триває.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Київщині оголосили про підозру підряднику за розкрадання коштів на дитячому садочку.