12:49  28 травня
Моряки-прикордонники знищили 14 ворожих "шахедів"
13:42  28 травня
На Полтавщині шкільний автобус з’їхав у кювет: постраждали діти
07:10  28 травня
На Чернігівщині потонули дві людини
UA | RU
UA | RU
28 травня 2025, 18:26

На Львівщині викрили схему з розкрадання 1,3 млн грн на будівництві укриттів

28 травня 2025, 18:26
Читайте также на русском языке
фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Жителя Львівського району підозрюють в організації схеми заволодіння коштами, виділеними однією з сільських рад на будівництво тимчасових укриттів у двох селах

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За даними слідства, у 2023 році сільська рада уклала договір із товариством, засновницею якого є дружина підозрюваного. Фірма мала збудувати укриття, а сам чоловік фактично організовував усі будівельні роботи.

Згодом він подав директорці фірми на підпис акти виконаних робіт з неправдивими даними – в документах були завищені обсяги будівництва. У результаті кошторис одного з укриттів збільшили на 770 тисяч гривень, іншого – на понад 520 тисяч.

Загальна сума збитків, завданих сільській раді, становить майже 1,3 мільйони гривень.

Чоловікові повідомили про підозру в організації розтрати бюджетних коштів та службовому підробленні. 46-річному фігуранту загрожує до 8 років ув’язнення.

Підозру також оголосили директорці товариства. Розслідування триває.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Київщині оголосили про підозру підряднику за розкрадання коштів на дитячому садочку.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Львівська область розкрадання укриття строительство підозра
27 травня 2025
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Володимир Путін більш ніж показово продемонстрував, чи хоче він перемир’я. Слово за Трампом. Чи Конгресом
23 травня 2025
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Історія одного із найодіозніших українських персонажів закінчилася несподівано, але водночас і очікувано
22 травня 2025
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
На війні, на жаль, не обійтись без втрат, але чи усі вони є необхідними?
19 травня 2025
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
У Стамбулі російська сторона так само імітувала перемовини, як російська армія імітує перемир'я
У Полтаві на хлопчика впала гілка з дерева: дитину госпіталізували
28 травня 2025, 18:47
У Тернополі підліток стріляв у дівчину з пневматичної зброї
28 травня 2025, 18:11
Погрожували вбивством: на Вінниччині група молодиків вимагала у підлітка 100 тисяч гривень
28 травня 2025, 17:53
Записував у щоденник описи процесу: судять 74-річного хірурга, який зґвалтував 299 дітей
28 травня 2025, 17:45
Познайомився в соцмережі: у Сумах молодику оголосили підозру у розбещенні 13-річний дівчинки
28 травня 2025, 17:26
У Тернопільській області завершили посівну кампанію
28 травня 2025, 17:04
У Харкові чоловік "подружився" з росіянином в Telegram і надсилав йому дані про ЗСУ
28 травня 2025, 16:57
У Києві підліток палицею забив до смерті безпритульного
28 травня 2025, 16:52
На Житомирщині прощаються з дітьми, які загинули через російський обстріл
28 травня 2025, 16:35
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Геннадій Друзенко
Всі блоги »