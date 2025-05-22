Прикордонники Львівщини отримали FPV-дрони на понад 1,3 млн грн

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

"FPV-дрони на оптоволокні – це не просто техніка. Це очі, що бачать ворога з висоти. Це руки, які діють з точністю та раптовістю. Це ще один крок до збереження життя наших захисників", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Львівщині обрали кращого кінолога та собаку-прикордонника.