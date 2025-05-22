Прикордонники Львівщини отримали FPV-дрони на понад 1,3 млн грн
7 прикордонний Карпатський загін отримав потужне підсилення – FPV-дрони на оптоволокні, вартістю понад 1,3 млн гривень. Ці «пташки» надійшли завдяки благодійному проєкту «Пташки Перемоги» від ПрАТ «Львівобленерго»
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
"FPV-дрони на оптоволокні – це не просто техніка. Це очі, що бачать ворога з висоти. Це руки, які діють з точністю та раптовістю. Це ще один крок до збереження життя наших захисників", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Львівщині обрали кращого кінолога та собаку-прикордонника.
У Львівській області працює найбільше нелегальних АЗСВсі новини »
22 травня 2025, 12:10На Львівщині дівчина на мотоциклі збила пішохода
22 травня 2025, 11:43На Львівщині поліцейські затримали підлітків, які поширили відео з відвертим контентом
21 травня 2025, 12:40
22 травня 2025
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
На війні, на жаль, не обійтись без втрат, але чи усі вони є необхідними?
19 травня 2025
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
У Стамбулі російська сторона так само імітувала перемовини, як російська армія імітує перемир'я
15 травня 2025
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Країна-агресор завжди готова використати карту "своїх" міст в Україні для зриву будь-яких перемовин. Та чи використає?
13 травня 2025
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
Щодня, на передовій, українські воїни стоять на захисті нашої землі. Та війна – це не лише бої та перемоги, а й втрати. За кожним полеглим героєм стоїть не лише його подвиг, а й родина, яка чекає на м...
На Прикарпатті вантажіка перекинулась в кювет: водія затисло в кабіні
22 травня 2025, 14:43Не має бути московського духу: Мінкульт прокоментував звільнення гендиректора Києво-Печерської Лаври
22 травня 2025, 14:37Сили оборони отримали нові бойові човни
22 травня 2025, 14:30В Україні зростає попит на препарати для лікування психічних розладів
22 травня 2025, 14:11Бійці бригади "Форпост" знищили спецмашину окупантів на Харківщині
22 травня 2025, 14:09Окупанти на Луганщині хочуть закрити понад 100 шкіл через брак дітей
22 травня 2025, 13:48В Одесі судитимуть 37-річного чоловіка, який за 15 000 доларів обіцяв 6-місячну відстрочку від мобілізації
22 травня 2025, 13:13Окупанти вдарили по Донеччині: у Лимані згорів житловий будинок
22 травня 2025, 13:06Росіяни обстріляли з артилерії село на Запоріжжі: важко поранений чоловік
22 травня 2025, 13:04
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни