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22 травня 2025, 14:39

Прикордонники Львівщини отримали FPV-дрони на понад 1,3 млн грн

22 травня 2025, 14:39
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фото: ДПСУ
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7 прикордонний Карпатський загін отримав потужне підсилення – FPV-дрони на оптоволокні, вартістю понад 1,3 млн гривень. Ці «пташки» надійшли завдяки благодійному проєкту «Пташки Перемоги» від ПрАТ «Львівобленерго»

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

"FPV-дрони на оптоволокні – це не просто техніка. Це очі, що бачать ворога з висоти. Це руки, які діють з точністю та раптовістю. Це ще один крок до збереження життя наших захисників", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Львівщині обрали кращого кінолога та собаку-прикордонника.

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