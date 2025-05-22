ДТП у Львові: авто знесло зупинку – важко травмована дівчина

фото: Львівська міська рада

Увечері 21 травня на вулиці Шота Руставелі у Львові сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода

Про це повідомила Львівська міська рада, передає RegioNews.

За словами очевидців, дві легкові автівки зіштовхнулися, внаслідок чого одну з них відкинуло на зупинку громадського транспорту

На тротуарі в цей момент перебували дві молоді дівчини. Одній з них вдалося вчасно відскочити, інша ж — 21-річна львів'янка — опинилася під ударом.

Постраждалу оперативно госпіталізували.

За попередніми даними лікарів, у дівчини — відкриті переломи обох ніг. Медики роблять усе можливе, щоб стабілізувати її стан.

Обставини аварії з'ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, на трасі Київ-Чоп зіткнулись вантажівка та легковик. Внаслідок ДТП Mercedes з'їхав у кювет, водійка загинула.