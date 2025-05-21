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21 травня 2025, 14:03

Поліція Вінниччини встановлює обставини ДТП, в якій травмувався 11-річний велосипедист

21 травня 2025, 14:03
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фото: Національна поліція
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Аварія сталася 20 травня у місті Хмільник. Внаслідок автопригоди малолітній хлопчик отримав тілесні ушкодження

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

За даними поліції, 33-річна водійка Chevrolet допустила наїзд на хлопчика, який велосипедом раптово виїхав на нерегульований пішохідний перехід. Внаслідок зіткнення дитина зазнала травмувань та після медичного обстеження була відпущена додому.

Автомобіль доставили на арештмайданчик.

За цим фактом слідством відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Водійці загрожує покарання у вигляді 3 років обмеження волі із 3-річним позбавленням права керувати транспортними засобами.

Нагадаємо, на Вінниччині 20-річний мотоцикліст збив велосипедиста.

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