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22 мая 2025, 07:24

ДТП во Львове: автомобили снесли остановку – тяжело травмированная девушка

22 мая 2025, 07:24
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фото: Львовский городской совет
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Вечером 21 мая на улице Шота Руставели во Львове произошло серьезное ДТП

Об этом сообщил Львовский городской совет, передает RegioNews.

По словам очевидцев, два легковых автомобиля столкнулись, в результате чего один из них отбросил на остановку общественного транспорта

На тротуаре в этот момент находились две молодые девушки. Одной из них удалось вовремя отскочить, а другая — 21-летняя львовянка — оказалась под ударом.

Пострадавшую оперативно госпитализировали.

По предварительным данным врачей, у девушки открытые переломы обеих ног. Медики делают все возможное, чтобы стабилизировать ее состояние.

Обстоятельства аварии выясняют правоохранители.

Напомним, на трассе Киев-Чоп столкнулись грузовик и легковушка. В результате ДТП Mercedes съехал в кювет, водитель погибла.

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