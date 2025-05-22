ДТП во Львове: автомобили снесли остановку – тяжело травмированная девушка
Вечером 21 мая на улице Шота Руставели во Львове произошло серьезное ДТП
Об этом сообщил Львовский городской совет, передает RegioNews.
По словам очевидцев, два легковых автомобиля столкнулись, в результате чего один из них отбросил на остановку общественного транспорта
На тротуаре в этот момент находились две молодые девушки. Одной из них удалось вовремя отскочить, а другая — 21-летняя львовянка — оказалась под ударом.
Пострадавшую оперативно госпитализировали.
По предварительным данным врачей, у девушки открытые переломы обеих ног. Медики делают все возможное, чтобы стабилизировать ее состояние.
Обстоятельства аварии выясняют правоохранители.
Напомним, на трассе Киев-Чоп столкнулись грузовик и легковушка. В результате ДТП Mercedes съехал в кювет, водитель погибла.