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На трасі Київ-Чоп зіткнулись вантажівка та легковик. Внаслідок ДТП Mercedes з'їхав у кювет

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Аварія сталась вдень, 20 травня, на трасі Київ-Чоп. 29-річний житель Волині їхав за кермом автопоїзда "MAN". Він допустив зіткнення з "Mercedes", який знаходився на узбіччі дороги. Легковик, за кермом якого була 57-річна жителька Херсона, з'їхав у кювет. Внаслідок ДТП вона загинула.

Правоохоронці затримали водія вантажівки та повідомили йому про підозру. Тепер йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Одещині водій авто Opel не обрав безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням і виїхав з дороги в кювет. Внаслідок аварії 45-річний водій та його 34-річна пасажирка загинули.

