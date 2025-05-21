13:11  21 травня
У Запоріжжі судитимуть подружжя, яке за 60 тис. грн допомагало дезертирам
12:16  21 травня
На Волині судитимуть командира військової частини, який незаконно нарахував підлеглим понад 1,2 млн грн
12:40  21 травня
На Львівщині поліцейські затримали підлітків, які поширили відео з відвертим контентом
UA | RU
UA | RU
21 травня 2025, 17:55

Хотів потрапити в інший вагон: киянин розбив скло у вагоні метро

21 травня 2025, 17:55
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У Києві правоохоронці викрили хлопця, який розбив скло у метро. Це виявився 19-річний місцевий житель

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Правоохоронці київської підземки повідомили про підозру хлопцю, який розбив скло у вагоні метрополітену. Про це поліцейські дізнались, коли проводили моніторинг соцмереж. Тоді вони побачили інформацію про те, що пасажир пошкодив міжвагонне скло поїзда, яке курсує зеленою гілкою столичного метро.

Поліція розшукала. винуватця. Ним виявився 19-річний місцевий житель. На момент інциденту він був п'яний. За його словами, таким чином він хотів потрапити у сусідній вагон. Тепер йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше оштрафували жителя Закарпаття за дебош на залізничному вокзалі. Чоловік порушував порядок, нецензурно висловлювався та розбив скло у вікні довідкового бюро. Коли прибиральниця намагалась заспокоїти зловмисника, він двічі вдарив її по голові, кинув у неї металевий смітник, а також бив шваброю.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
поліція затримання
На Рівненщині через вибух гранати постраждав 19-річний хлопець
21 травня 2025, 14:59
Всі новини »
19 травня 2025
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
У Стамбулі російська сторона так само імітувала перемовини, як російська армія імітує перемир'я
15 травня 2025
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Країна-агресор завжди готова використати карту "своїх" міст в Україні для зриву будь-яких перемовин. Та чи використає?
13 травня 2025
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
Щодня, на передовій, українські воїни стоять на захисті нашої землі. Та війна – це не лише бої та перемоги, а й втрати. За кожним полеглим героєм стоїть не лише його подвиг, а й родина, яка чекає на м...
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
У Харкові затримали адвоката, який "торгував" бронюванням
21 травня 2025, 18:30
Дощі, грози та град: синоптики попередили українців про погоду на четвер, 22 травня
21 травня 2025, 17:25
На Кіровоградщині знищили нерозірвану бойову частину ворожого безпілотника
21 травня 2025, 17:16
У Києві затримали податківців, які торгували конфіденційною інформацією з баз даних
21 травня 2025, 17:03
На тлі підготовки обміну полоненими активізувалися шахраї, які телефонують родинам, – Коордштаб
21 травня 2025, 16:45
2000 доларів за "службу в тилу": у Львові затримали адвоката та його спільницю
21 травня 2025, 16:32
На Житомирщині судили медика, який обкрадав мертвих
21 травня 2025, 16:20
У Криму під виглядом "антитерористичних навчань" проведуть фільтраційні заходи, – ЦНС
21 травня 2025, 16:14
У червні в "Дії" з'явиться ШІ-асистент: які функції виконуватиме
21 травня 2025, 15:57
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Всі публікації »
Тетяна Даниленко
Максим Жорін
Максим Жорін
Всі блоги »