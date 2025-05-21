Фото: Нацполіція

У Києві правоохоронці викрили хлопця, який розбив скло у метро. Це виявився 19-річний місцевий житель

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Правоохоронці київської підземки повідомили про підозру хлопцю, який розбив скло у вагоні метрополітену. Про це поліцейські дізнались, коли проводили моніторинг соцмереж. Тоді вони побачили інформацію про те, що пасажир пошкодив міжвагонне скло поїзда, яке курсує зеленою гілкою столичного метро.

Поліція розшукала. винуватця. Ним виявився 19-річний місцевий житель. На момент інциденту він був п'яний. За його словами, таким чином він хотів потрапити у сусідній вагон. Тепер йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше оштрафували жителя Закарпаття за дебош на залізничному вокзалі. Чоловік порушував порядок, нецензурно висловлювався та розбив скло у вікні довідкового бюро. Коли прибиральниця намагалась заспокоїти зловмисника, він двічі вдарив її по голові, кинув у неї металевий смітник, а також бив шваброю.