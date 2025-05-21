За минулу добу на дорогах Львівщини сталось майже 50 ДТП
Протягом минулої доби на автодорогах Львова та області сталося 45 дорожньо-транспортних пригод
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції у Львівській області.
Як зазначається, внаслідок ДТП дві особи травмувалися.
За наслідками інших пригод було складено 44 адміністративні протоколи за ст.124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Нагадаємо, на Львівщині стоматолога судили за п'яну ДТП.
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