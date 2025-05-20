На Львівщині обрали кращого кінолога та собаку-прикордонника

фото: ДПСУ

У Львівській області пройшли змагання «Кращий за фахом – 2025» серед інспекторів- кінологів західних рубежів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

За першість змагалися команди органів охорони кордону Західного регіонального управління та Кінологічного навчального центру ДПСУ.

Кращі фахівці-кінологи зі своїми підопічними виборювали першість з пошуку наркотиків, зброї та вибухівки. Обирали кращого і серед розшукових собак, які демонстрували навички у пошуку та затриманні порушників.

Найкращою командою було визнано інспекторів-кінологів 7 прикордонного Карпатського загону, друге місце виборола команда Кінологічного центру, а третє місце посіла команда 6 прикордонного Волинського загону.

Нагадаємо, на Львівщині затримали зловмисника, який за 20 тисяч доларів обіцяв чоловіку переправити його за кордон.