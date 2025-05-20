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20 травня 2025, 14:44

У Львові затримали наркоторговця з "товаром" на чверть мільйона гривень

20 травня 2025, 14:44
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фото: Національна поліція
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У Львові правоохоронці затримали 20-річного місцевого жителя, якого підозрюють у розповсюдженні наркотиків

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що чоловік збував канабіс через поштові відправлення та так звані "закладки".

17 травня на вулиці Городоцькій поліцейські виявили у підозрюваного вісім пакунківі з розфасованим канабісом, які вже були готові до відправлення.

Під час огляду автомобіля та обшуку в оселі молодика знайшли ще більше наркотичних засобів: канабіс, гашиш, капсули з тетрагідроканабінолом, фасувальне приладдя, електронні ваги та вже підготовлені "закладки".

Вартість вилученого "товару" на чорному ринку перевищує 250 тисяч гривень.

Чоловіка затримали. Зловмиснику вже повідомили про підозру. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, правоохоронці викрили наркоторговця в столиці. Чоловік залишав "закладки" у схованках у дворах, поблизу будинків та дитячих майданчиків.

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