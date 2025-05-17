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У Львівській області стоматолог отримав вирок за п'яну аварію. На суді він визнав свою провину

Про це повідомляє LVIV.media, передає RegioNews.

Миколаївський районний суд виніс вирок місцевому стоматологу, який спричинив аварію в п'яному стані. Сама ДТП сталась влітку минулого року на дорозі між селами Берездівці та Тужанівці Стрийського району.

Тоді Хірург-стоматолог їхав за кермом Opel Astra в п'яному стані. Водій виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з автомобілем Fiat Fiorino.

Внаслідок аварії пасажирка Fiat Fiorino отримала відкритий перелом обох кісток правого передпліччя, компресійні переломи хребців та переломи ребер. На суді стоматолог визнав свою провину. Він пояснив, що перед поворотом у нього впав телефон, і коли він нахилився, автомобіль виїхав на зустрічну смугу. Він також відшкодував потерпілій витрати на лікування, ремонт автомобіля та моральну шкоду.

Суд призначив покарання покарання у вигляді одного року позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами строком на три роки.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині судили водія за ДТП, в якій загинуло двоє людей. Водій перевищив швидкість на трасі "Київ-Чоп" і внаслідок цього він збив двох пішоходів, які переходили дорогу в дозволеному місці. Потерпілі загинули.