За прошедшие сутки на дорогах Львовщины произошло почти 50 ДТП
За прошедшие сутки на автодорогах Львова и области произошло 45 дорожно-транспортных происшествий
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление Национальной полиции во Львовской области.
Как отмечается, в результате ДТП два человека травмировались.
По результатам других происшествий было составлено 44 административных протокола по ст.124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Напомним, во Львовской области стоматолога судили за пьяное ДТП.
Во Львове задержали наркоторговца с "товаром" на четверть миллиона гривенВсе новости »
20 мая 2025, 14:44Во Львовской области выбрали лучшего кинолога и собаку-пограничника
20 мая 2025, 14:29Во Львовской области будут судить инспекторку таможни, которая незаконно вывезла в Польшу четырех мужчин
19 мая 2025, 12:59
19 мая 2025
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
В Стамбуле российская сторона так же имитировала переговоры, как российская армия имитирует перемирие
15 мая 2025
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Страна-агрессор всегда готова использовать карту "своих" городов в Украине для срыва любых переговоров. Но использует ли?
13 мая 2025
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
Каждый день, на передовой, украинские воины стоят на защите нашей земли. Но война – это не только бои и победы, но и потери. За каждым павшим героем стоит не только его подвиг, но и семья, которая жде...
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
Охотился на разработки ВСУ: на Одесщине поймали "крота" ФСБ
21 мая 2025, 11:40В Тернопольской области военнослужащий пытался "продать" справку о непригодности к службе за 25 000 долларов
21 мая 2025, 11:36Из университета в Луцке отчислили более 1000 студентов: в чем причина
21 мая 2025, 11:32Удар по Сумам: огнеборцы ликвидировали масштабный пожар
21 мая 2025, 11:15В Одессе полицейские разоблачили мастера-афериста, выманившего у людей более 25 тыс. грн
21 мая 2025, 11:10На Буковине пограничники с помощью фотоловушки задержали нарушителей, пытавшихся бежать в Румынию
21 мая 2025, 10:59Вспышка гепатита А в Киеве: специалисты обнаружили вероятную причину
21 мая 2025, 10:51Россияне сбросили взрывчатку на поселок под Херсоном: ранены 5 гражданских
21 мая 2025, 10:50В Одессе 62-летняя женщина ударила ножом знакомого своего сына
21 мая 2025, 10:46ГБР задержало военного из Киева, который за 50 тыс. долларов переправлял мужчин за границу
21 мая 2025, 10:34
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина