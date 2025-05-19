На Львівщині судитимуть інспекторку митниці, яка незаконно вивезла до Польщі чотирьох чоловіків

фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань завершили розслідування щодо інспекторки одного з постів Львівської митниці, яка організувала незаконне переправлення через кордон чотирьох чоловіків призовного віку. Обвинувальний акт направлено до суду

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Правоохоронці встановили, що восени 2023 року до посадовиці звернувся військовозобов’язаний з проханням допомогти йому виїхати за кордон. Інспекторка власним автомобілем довезла його до пункту пропуску "Краківець-Корчова". Перед проходженням прикордонного контролю вона розмістила на задніх бокових вікнах службову форму, аби приховати пасажира. Завдяки знанню процедур перевірки жінці вдалося непомітно перевезти чоловіка через кордон.

За такою ж схемою вона переправила ще трьох військовозобов’язаних.

Відомо, що один із "клієнтів" заплатив за послугу 3000 доларів США.

Жінку обвинувачують у незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 1-3 ст. 332 КК України). Їй загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Львівщині затримали зловмисника, який за 20 тисяч доларів обіцяв чоловіку переправити його за кордон.