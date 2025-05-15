На Львівщині 3-річний хлопчик випав із вікна: матір судитимуть за недогляд

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На Львівщині до суду скеровано обвинувальний акт щодо 41-річної жінки, яку обвинувачують у злісному невиконанні обов'язків по догляду за дитиною

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що подія трапилася 22 березня в одному із сіл Львівського району.

Трирічний хлопчик тривалий час перебував без нагляду. Дитина вилізла на стілець, що стояв біля відкритого вікна на балконі п’ятого поверху, перехилилася — і впала з великої висоти. Унаслідок падіння дитина зазнала тілесних ушкоджень.

Як встановили слідчі, на момент події матір дитини перебувала у стані алкогольного сп'яніння.

Досудове розслідування завершене. Обвинувальний акт, підготовлений за процесуального керівництва Пустомитівської окружної прокуратури, скеровано до суду.

Матері загрожує обмеження або позбавлення волі строком від двох до п’яти років.

Нагадаємо, в Полтавській області Шишацький районний суд виніс вирок жінці, яка в січні 2025 року умисно вбила щойно народжену дитину.

Раніше повідомлялося, що на Одещині жінка задушила 9-місячну донечку. Вона заявила поліції, що дитина нібито померла несподівано.