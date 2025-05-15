10:03  15 травня
Сьогодні у Сумах День жалоби за вбитими внаслідок російського авіаудару
06:15  15 травня
Потрапили у фотопастку: у Карпатах біля кордону з Румунією затримали ухилянтів
02:30  15 травня
На фронті загинув відомий ведучий Максим Неліпа
UA | RU
UA | RU
15 травня 2025, 10:58

На Львівщині 3-річний хлопчик випав із вікна: матір судитимуть за недогляд

15 травня 2025, 10:58
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На Львівщині до суду скеровано обвинувальний акт щодо 41-річної жінки, яку обвинувачують у злісному невиконанні обов'язків по догляду за дитиною

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що подія трапилася 22 березня в одному із сіл Львівського району.

Трирічний хлопчик тривалий час перебував без нагляду. Дитина вилізла на стілець, що стояв біля відкритого вікна на балконі п’ятого поверху, перехилилася — і впала з великої висоти. Унаслідок падіння дитина зазнала тілесних ушкоджень.

Як встановили слідчі, на момент події матір дитини перебувала у стані алкогольного сп'яніння.

Досудове розслідування завершене. Обвинувальний акт, підготовлений за процесуального керівництва Пустомитівської окружної прокуратури, скеровано до суду.

Матері загрожує обмеження або позбавлення волі строком від двох до п’яти років.

Нагадаємо, в Полтавській області Шишацький районний суд виніс вирок жінці, яка в січні 2025 року умисно вбила щойно народжену дитину.

Раніше повідомлялося, що на Одещині жінка задушила 9-місячну донечку. Вона заявила поліції, що дитина нібито померла несподівано.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд поліція алкоголь Львівська область мати вікно
На Житомирщині жінка винесла з дому пенсіонерів 5 тисяч доларів
15 травня 2025, 08:23
На Полтавщині жінка задушила новонародженого одягом: як її покарали
15 травня 2025, 07:54
У Києві школярка випала з вікна третього поверху
14 травня 2025, 13:35
Всі новини »
15 травня 2025
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Країна-агресор завжди готова використати карту "своїх" міст в Україні для зриву будь-яких перемовин. Та чи використає?
13 травня 2025
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
Щодня, на передовій, українські воїни стоять на захисті нашої землі. Та війна – це не лише бої та перемоги, а й втрати. За кожним полеглим героєм стоїть не лише його подвиг, а й родина, яка чекає на м...
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
Нардеп Павло Халімон повернувся на посаду заступника голови фракції "Слуги народу" після закриття резонансної справи
15 травня 2025, 10:56
СБУ затримала російського агента, який коригував ворожі удари по Черкаській області
15 травня 2025, 10:43
Ворожий обстріл Київщини: уламки БпЛА пошкодили будинки
15 травня 2025, 10:33
Сьогодні у Сумах День жалоби за вбитими внаслідок російського авіаудару
15 травня 2025, 10:03
Обстріл Івано-Франківщини: пожежу ліквідовано, жертв немає
15 травня 2025, 10:01
Прикордонники показали, як нищать окупантів на Харківщині
15 травня 2025, 09:43
Росія атакувала Україну понад сотнею дронів: як відпрацювала ППО
15 травня 2025, 09:25
На Полтавщині через падіння уламків дрона горів будинок
15 травня 2025, 09:05
За добу окупанти здійснили 150 обстрілів Сумщини: є загиблі та поранені
15 травня 2025, 08:40
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
Всі публікації »
Олександр Коваленко
Вадим Денисенко
Ганна Маляр
Всі блоги »