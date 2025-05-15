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15 травня 2025, 19:10

У Львові чоловік влаштував стрілянину з вікна будинку

15 травня 2025, 19:10
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Інцидент трапився вночі 15 травня на вулиці Кавалерідзе у Львові. Особу стрільця оперативно встановили. У нього вилучили мисливську рушницю та гільзи

Про це повідомила пресслужба Національної поліції у Львівській області, передає RegioNews.

За даними слідства, близько 02:00 мешканець однієї з квартир – 53-річний львів'янин – здійснив кілька пострілів із вікна другого поверху. Зловмисник перебував у стані алкогольного сп’яніння.

"Внаслідок його дій було пошкоджено вікна в сусідніх квартирах. З місця події вилучено мисливську рушницю та гільзи", – йдеться у повідомленні.

На щастя, ніхто не постраждав.

За фактом стрілянини слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.

Нагадаємо, поліцейські повідомили про підозру чоловікові, який 14 травня вчинив стрілянину в одному з готелів у Святошинському районі Києва. Фігуранту загрожує до семи років ув’язнення.

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