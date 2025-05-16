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16 мая 2025, 20:15

Львов станет первым городом, где заработает 5G-связь

16 мая 2025, 20:15
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фото: иллюстративное
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Город Львов станет первым, где после тестирования официально заработает 5G-связь

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на tvoemisto.tv.

Мы на пороге от 4G до 5G. Мы уже протестировали работу сети в Киеве на своей локации. Мир уже давно перешагнул эту ступеньку, в Европе эта технология давно работает, в Украине же пока пилотируем", – сообщил директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке коммуникации "Киевстар" Константин Вечир.

По его словам, компания согласовала с Министерством цифровой трансформации, что Львов будет первым городом, где связь 5G будет запущена коммерчески после тестирования.

Напомним, в прошлом году правительство приняло изменения в постановление об использовании радиочастот и в трех городах Украины запустило пилотный 5G.

Напомним, во Львове презентовали фотопроект Хроники "Шквала": 10 лет несокрушимости.

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