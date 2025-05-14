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14 травня 2025, 15:12

У Львові презентували фотопроєкт Хроніки "Шквалу": 10 років незламності

14 травня 2025, 15:12
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фото: ДПСУ
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Фотопроєкт презентували до 10-ї річниці створення прикордонної комендатури швидкого реагування «Шквал» 7 прикордонний Карпатський загін. Захід проходить у Львові в Zenyk Art Gallery

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

"Фотопроєкт Хроніки "Шквалу": 10 років незламності - не просто серія фотографій. Це історія в кадрах. Це зупинені миті, що віддзеркалюють дух, силу та братерство підрозділу, який за десять років став символом незламності та професіоналізму", - йдеться у повідомленні.

На світлинах - справжнє життя підрозділу: портрети захисників на передовій, у бою, на позиціях, під час злагодження і рідкісних хвилин перепочинку. У кожному знімку - рішучість, зосередженість і незламна воля.

Мета проєкту - показати не лише силу підрозділу, а й ціну цієї сили.

Нагадаємо, у Львові відкрили Алею пам’яті Героїв-прикордонників.

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