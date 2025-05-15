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15 травня 2025, 18:05

У Львові СБУ посилено перевіряє людей та автівки: що сталося

15 травня 2025, 18:05
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фото: СБУ
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Служба безпеки проводить безпекові заходи у Львові. Вони триватимуть з 15 по 18 травня. Окрім СБУ, до них долучені Національна поліція, Військова служба правопорядку та Національна гвардія

Про це повідомило Управління СБУ у Львівській області, передає RegioNews.

Зазначається, що дії правоохоронців охоплюватимуть усе місто. Безпекові заходи відбуваються з урахуванням правового режиму воєнного стану.

"Мета – запобігання та нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України", – йдеться у повідомленні.

Під час проведення контррозвідувальних заходів можливі:

  • обмеження проходу та проїзду вулицями;
  • перевірка документів громадян та огляд автомобілів;
  • також здійснюється огляд території та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів.

СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців. Також українцям нагадують, що потрібно мати з собою документи, що посвідчують особу та дотримуватися режиму комендантської години.

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала агентку ФСБ, яка готувала подвійний теракт у Миколаєві.

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