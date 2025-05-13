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13 травня 2025, 22:40

На Львівщині судитимуть 19-річного юнака, який стріляв у знайомого

13 травня 2025, 22:40
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фото: Нацполіція
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Інцидент стався ввечері 24 березня у під’їзді одного з багатоквартирних будинків на вулиці Набережній у місті Шептицький. За вчинений злочин місцевому мешканцю загрожує до семи років тюрми

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Львівській області, передає RegioNews.

За даними слідства, під час конфлікту 19-річний підсудний вистрілив у 24-річного приятеля з пристрою для відстрілу гумових куль. Після скоєного зловмисник утік, але його затримали.

Медики діагностували у потерпілого "рвану рану лівого колінного суглобу". Відомо, що раніше фігурант неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. Правоохоронці скерували на розгляд суду обвинувальний акт.

"Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років. За рішенням суду обвинувачений перебуває під вартою", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 8 травня сталась стрілянина в Софіївській Борщагівці. Військовий продав чоловіку зброю. Згодом між ними стався конфлікт через оплату "товару". Тоді ж 63-річний "покупець" розстріляв військового та його тещу. Чоловік після цього ховався у себе вдома, але згодом поліція затримала його і повідомила про підозру.

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