У Миколаєві чоловік тримав у гаражі арсенал зброї: йому загрожує до 7 років

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У Миколаєві правоохоронці затримали 52-річного місцевого жителя, у якого виявили арсенал небезпечних предметів

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що до поліцейських надійшла інформація про те, що 52-річний мешканець обласного центру зберігає боєприпаси.

Під час огляду домоволодіння миколаївця у гаражному приміщенні виявили та вилучили 2 гранати, 3 запали та 6 коробок з набоями до стрілецької зброї.

Зловмисника затримали. Усе вилучене правоохоронці направили на проведення експертних досліджень.

Слідчі повідомили затриманому про підозру. Його загрожує до семи років позбавлення волі.

Правоохоронці наголошують, зберігання зброї та боєприпасів без дозволу — це злочин. Але якщо людина добровільно здасть зброю чи вибухівку, її можуть звільнити від відповідальності.

Нагадаємо, в селі Ратнівської громади Волинської області під час виїзду на виклик про домашнє насильство поліцейські виявили у 26-річного чоловіка дві гранати — Ф-1 та СВП.