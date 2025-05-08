Фото: Нацполіція

Поліція затримала чоловіка, який влаштував стрілянину на Київщині. Це виявився 63-річний місцевий житель

Про це повідомляє поліція Київщини, передає RegioNews.

Правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в Софіївській Борщагівці. З'ясувалось, що місяць тому військовий продав зброю чоловіку за 1 000 доларів. Проте згодом між ними стався конфлікт: військовий вимагав у покупця виплатити йому ще певну суму.

У результаті чоловік з купленої зброї розстріляв військового та його тещу. Після цього зловмисник пішов до себе додому та закрився.

Правоохоронці затримали 63-річного чоловіка. Відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, близько 15 години поліції повідомили про стрілянину в Софіївській Борщагівці. Правоохоронці проводили спецоперацію, щоб затримати чоловіка, який стріляв.