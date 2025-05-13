На Львовщине будут судить 19-летнего юношу, стрелявшего в знакомого

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Инцидент произошел вечером 24 марта в подъезде одного из многоквартирных домов по улице Набережной в городе Шептицкий. За совершенное преступление местному жителю грозит до семи лет тюрьмы

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции во Львовской области, передает RegioNews.

По данным следствия, во время конфликта 19-летний подсудимый выстрелил в 24-летнего приятеля из устройства отстрела резиновых пуль. После совершенного злоумышленник скрылся, но его задержали.

Медики диагностировали у потерпевшего рваную рану левого коленного сустава. Известно, что фигурант ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Правоохранители направили на рассмотрение суда обвинительный акт.

"Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до семи лет. По решению суда обвиняемый находится под стражей", – говорится в сообщении.

Напомним, 8 мая произошла стрельба в Софиевской Борщаговке. Военный продал мужчине оружие. Впоследствии между ними произошел конфликт из-за оплаты "товара". Тогда же 63-летний "покупатель" расстрелял военного и его тещу. Мужчина после этого скрывался у себя дома, но полиция задержала его и сообщила о подозрении.