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09 травня 2025, 18:32

Вбивство на Борщагівці: поліція повідомила про підозру стрілку

09 травня 2025, 18:32
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Фото: Нацполіція
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Правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який розстріляв людей на Київщині. Йому загрожує ув'язнення

Про це повідомляє Нацполіція України, передає RegioNews.

Поліцейські провели обшуки в чоловіка, який влаштував напередодні стрілянину в Київській області. У нього знайшли автомат, понад 300 патронів калібру 5,45 мм, гранату Ф-1 та уніфікований запал дистанційної дії УЗРГМ.

Чоловіку повідомили про підозру за фактом умисного вбивства двох осіб, а також незаконного носіння, зберігання і поводження зі зброєю та боєприпасами. Йому загрожує довічне ув'язнення. До суду він знаходитиметься під вартою без права на внесення застави.

Нагадаємо, 8 травня сталась стрілянина в Софіївській Борщагівці. Військовий продав чоловіку зброю. Згодом між ними стався конфлікт через оплату "товару". Тоді ж 63-річний "покупець" розстріляв військового та його тещу. Чоловік після цього ховався у себе вдома, але згодом поліція затримала його.

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