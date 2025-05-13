35-річному чоловіку, який скоїв розбійний напад на військовослужбовця в Одесі, загрожує до 15 років позбавлення волі

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В Одесі поліцейські завершили розслідування щодо 35-річного чоловіка, який скоїв розбійний напад на військовослужбовця

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Подія сталася наприкінці 2024 року. Тоді зловмисник на Куликовому полі вихопив із рук 36-річного військового мобільний телефон і кинувся тікати. Намагаючись повернути гаджет, потерпілий побіг за незнайомцем і наздогнав його у сквері на Італійському бульварі. Утім, правопорушник вдарив чоловіка кілька разів ножем і відібрав у нього ще й рюкзак із грошима, паспортом та військовим квитком. Сума збитку склала майже 13 тисяч гривень.

Поліцейські оперативно встановили та затримали правопорушника, яким виявився раніше судимим за крадіжки та грабежі.

Злочини, які скоїв зловмисник, кваліфікуються за ч. 4 ст. 187 та ч. 3 ст. 357 Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт відносно нього скерували до суду

Максимальне покарання за них – до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, житель Одещини може сісти на 7 років за незаконне переправлення чоловіків за кордон.