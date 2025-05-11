У Харкові чоловік влаштував стрілянину з іграшкового пістолета
Ввечері 10 травня налякані перехожі повідомили правоохоронцям, що невідомі стріляють із балкона багатоповерхівки на вулиці Мироносицькій у Харкові. Зброя виявилася іграшковою
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Харківській області.
На місці події правоохоронці встановили, що з балкону однієї з квартир стріляв місцевий мешканець.
"Як з’ясувалося, чоловік використовував іграшковий пістолет", — йдеться в повідомленні.
Поліцейські провели з харків'янином профілактичну бесіду щодо недопущення подібних дій, які можуть викликати занепокоєння серед громадян.
Нагадаємо, у Житомирі чоловік стріляв у продавця магазину на очах у клієнтів.
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