У Харкові чоловік влаштував стрілянину з іграшкового пістолета

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Ввечері 10 травня налякані перехожі повідомили правоохоронцям, що невідомі стріляють із балкона багатоповерхівки на вулиці Мироносицькій у Харкові. Зброя виявилася іграшковою

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Харківській області.

На місці події правоохоронці встановили, що з балкону однієї з квартир стріляв місцевий мешканець.

"Як з’ясувалося, чоловік використовував іграшковий пістолет", — йдеться в повідомленні.

Поліцейські провели з харків'янином профілактичну бесіду щодо недопущення подібних дій, які можуть викликати занепокоєння серед громадян.

Нагадаємо, у Житомирі чоловік стріляв у продавця магазину на очах у клієнтів.