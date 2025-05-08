Фото: Нацполіція

На Львівщині водій-іноземець не впорався з керуванням. Внаслідок ДТП постраждали його пасажирки

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Аварія сталась 7 травня, близько 11.00, на автодорозі "Львів-Самбір-Ужгород" поблизу села Бориня Самбірського району. Водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter 3100 (37-річний іноземець) не впорався з керуванням. Автомобіль з'їхав у кювет і перекинувся.

Внаслідок ДТП пасажирки (іноземки 39 та 40 років) отримали травми та були госпіталізовані. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Водію загрожує обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, раніше в Нікополі сталась ДТП з підлітками. Водій мотоцикла з 15-річною пасажиркою їхав по вулиці Трубників та здійснив наїзд на 16-річного хлопця, який переходив дорогу. Внаслідок аварії 17-річний водій загинув.