На Полтавщині жінка-водій збила велосипедиста

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ДТП із постраждалим трапилася 8 травня на вулиці Шевченка в Кременчуці. Потерпілого велосипедиста ушпиталили до лікарні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Полтавській області.

За даними слідства, близько 13:40 під час руху автомобіль Chery збив велосипедиста 1980 року народження. За кермом автівки перебувала жінка 1986 року народження.

"Внаслідок ДТП велосипедиста з травмами госпіталізовано до лікарні", – йдеться в повідомленні.

Наразі поліція встановлює всі обставини аварії.

Нагадаємо, на Івано-Франківщині водій авто збив велосипедиста, який помер від отриманих травм.