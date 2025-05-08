На Полтавщині жінка-водій збила велосипедиста
ДТП із постраждалим трапилася 8 травня на вулиці Шевченка в Кременчуці. Потерпілого велосипедиста ушпиталили до лікарні
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Полтавській області.
За даними слідства, близько 13:40 під час руху автомобіль Chery збив велосипедиста 1980 року народження. За кермом автівки перебувала жінка 1986 року народження.
"Внаслідок ДТП велосипедиста з травмами госпіталізовано до лікарні", – йдеться в повідомленні.
Наразі поліція встановлює всі обставини аварії.
Нагадаємо, на Івано-Франківщині водій авто збив велосипедиста, який помер від отриманих травм.
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