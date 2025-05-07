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07 травня 2025, 21:55

У Нікополі сталась смертельна ДТП з підлітками: неповнолітній водій загинув

07 травня 2025, 21:55
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Фото: Нацполіція
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У Дніпропетровській області сталась смертельна ДТП з мотоциклом. Водій загинув, також є постраждалі

Про це повідомляє Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Аварія сталась 6 травня в Нікополі. водій мотоцикла з 15-річною пасажиркою їхав по вулиці Трубників та здійснив наїзд на 16-річного хлопця, який переходив дорогу. Внаслідок ДТП 17-річний водій загинув на місці. Його пасажирка та пішохід отримали травми.

"Слідчі встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди в рамках кримінального провадження, відкритого за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше в Київській області мотоцикліст не впорався з керуванням та зіткнувся з припаркованою вантажівкою, яка була припаркована з правого боку проїзної частини через несправність. Внаслідок ДТП мотоцикліст загинув.

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