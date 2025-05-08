У центрі Києва авто перекинулось на дах: ускладнено рух
У Києві на бульварі Тараса Шевченка сталася дорожньо-транспортна пригода: авто перекинулося на дах
Про це повідомили в патрульній поліції міста, передає RegioNews.
Інформації про потерпілих наразі не надходило.
Через ДТП рух транспорту ускладнений в напрямку Галицької площі.
На місці працюють правоохоронці та медики.
Нагадаємо, сьогодні також у столиці на Лук'янівці водій не впорався з керуванням та влетів у стовп.
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