11:18  08 мая
Конфликт в лицее Ровно: школьница ударила учителя циркулем
17:56  08 мая
В Сумах женщина пыталась продать младенца за $30 тысяч
17:00  08 мая
В Одесской области на детей обрушилась стена здания: погиб 4-летний мальчик
UA | RU
UA | RU
08 мая 2025, 22:23

Во Львовской области перевернулось авто: пострадали иностранки

08 мая 2025, 22:23
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Во Львовской области водитель-иностранец не справился с управлением. В результате ДТП пострадали его пассажирки

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Авария произошла 7 мая, около 11.00, на автодороге "Львов-Самбор-Ужгород" вблизи села Борыня Самборского района. Водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter 3100 (37-летний иностранец) не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП пассажирки (иностранки 39 и 40 лет) получили травмы и были госпитализированы. Правоохранители возбудили уголовное производство. Водителю грозит ограничение свободы сроком до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Напомним, ранее в Никополе произошло ДТП с подростками. Водитель мотоцикла с 15-летней пассажиркой ехал по улице Трубников и совершил наезд на переходившего дорогу 16-летнего парня. В результате аварии 17-летний водитель погиб.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП
В Полтавской области женщина-водитель сбила велосипедиста
08 мая 2025, 17:40
В Тернопольской области 14-летний мотоциклист попал в ДТП
08 мая 2025, 13:40
В центре Киева авто перевернулось на крышу: затруднено движение
08 мая 2025, 13:25
Все новости »
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
01 мая 2025
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности
30 апреля 2025
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита в Ватикан шокировала российских пропагандистов, но пойдет ли она на пользу нашему государству?
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
В Хмельницкой области адвокат пыталась "продать" инвалидность
08 мая 2025, 22:55
ТЦК опустили в колодец женщину, защищавшую мужчину: россияне запустили новый фейк
08 мая 2025, 22:45
На Херсонщине россияне атаковали дроном гражданского
08 мая 2025, 22:05
На Днепропетровщине разоблачили "черных" лесорубов
08 мая 2025, 21:57
В Винницкой области задержали иностранца, который находился в розыске Интерпола
08 мая 2025, 21:21
На Волыни открыли пограничное подразделение со спортплощадкой и зонами отдыха
08 мая 2025, 20:41
Государственная экологическая инспекция выявила десятки нарушений в торговле горючим в Полесье
08 мая 2025, 20:28
В Днепре мальчик "заминировал" школу ради шутки
08 мая 2025, 20:25
У семьи эксначальника Харьковского ТЦК обнаружили элитные авто на 5 млн грн: что с ними будет
08 мая 2025, 20:05
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Все публикации »
Виктор Таран
Николай Княжицкий
Владимир Фесенко
Все блоги »