Фото: Нацполиция

Во Львовской области водитель-иностранец не справился с управлением. В результате ДТП пострадали его пассажирки

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Авария произошла 7 мая, около 11.00, на автодороге "Львов-Самбор-Ужгород" вблизи села Борыня Самборского района. Водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter 3100 (37-летний иностранец) не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП пассажирки (иностранки 39 и 40 лет) получили травмы и были госпитализированы. Правоохранители возбудили уголовное производство. Водителю грозит ограничение свободы сроком до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Напомним, ранее в Никополе произошло ДТП с подростками. Водитель мотоцикла с 15-летней пассажиркой ехал по улице Трубников и совершил наезд на переходившего дорогу 16-летнего парня. В результате аварии 17-летний водитель погиб.