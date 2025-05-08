На Львівщині перекинулася вантажівка з дровами: постраждала людина
ДТП із потерпілим сталася ввечері 6 травня у селі Дубровиця Яворівського району. Чоловіка ушпиталили до медзакладу
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції у Львівській області.
За даними слідства, близько 20:00 вантажівка Terberg FM-2850T з’їхала в кювет і перекинулась.
"Внаслідок ДТП пасажир автомобіля, 50-річний житель Яворівського району, отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований", – йдеться в повідомленні.
За кермом вантажівки перебував 46-річний мешканець Яворівського району. Винуватцю аварії загрожує обмеження волі на строк до трьох років. Наразі триває слідство.
Нагадаємо, 5 травня у Полтаві маршрутка врізалася в житловий будинок. Водій помер.
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