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08 травня 2025, 01:35

На Львівщині перекинулася вантажівка з дровами: постраждала людина

08 травня 2025, 01:35
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фото: Нацполіція
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ДТП із потерпілим сталася ввечері 6 травня у селі Дубровиця Яворівського району. Чоловіка ушпиталили до медзакладу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції у Львівській області.

За даними слідства, близько 20:00 вантажівка Terberg FM-2850T з’їхала в кювет і перекинулась.

"Внаслідок ДТП пасажир автомобіля, 50-річний житель Яворівського району, отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований", – йдеться в повідомленні.

За кермом вантажівки перебував 46-річний мешканець Яворівського району. Винуватцю аварії загрожує обмеження волі на строк до трьох років. Наразі триває слідство.

Нагадаємо, 5 травня у Полтаві маршрутка врізалася в житловий будинок. Водій помер.

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